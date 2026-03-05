Реклама

09:21, 5 марта 2026

Девушка рассказала о романе с мужчиной на 22 года старше и играх от слабоумия в постели

Олег Парамонов

Фото: @andrewandalexx

27-летняя Александра Корниш рассказала о романе с мужчиной, который на 22 года старше ее. Об этом пишет издание Need To Know.

Пара познакомилась в 2022 году, когда 49-летний Эндрю Чан обратился в тату-салон, где работала Корниш. Через два дня они снова встретились за обедом и провели вместе весь день. С тех пор они вместе, много путешествуют и живут попеременно в Сиднее и Сингапуре.

Девушка признается, что стереотипы об отношениях с большой разницей в возрасте оказались небеспочвенными. Мужчина состоятельнее нее и потому берет на себя большую часть расходов, а ей приходится переживать за его здоровье. В постели они на всякий случай практикуют игры для профилактики старческого слабоумия.

Чан не хочет жениться и заводить детей: он сделал вазэктомию и не планирует ее отменять. Корниш утверждает, что это ее не волнует. «Само по себе кольцо не подразумевает успешных отношений», — говорит она.

Ранее жительница США Джессика Зиркельбах вспомнила, как начинались ее отношения с супругом старше нее на 28 лет. Ей понравилось, что мужчина был успешным и вел себя как настоящий джентльмен.

