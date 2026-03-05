Эмили Ратаковски случайно едва не оголилась перед папарацци

Эмили Ратаковски едва не оконфузилась перед папарацци из-за развязанного топа

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски едва не оконфузилась перед папарацци во время Недели моды в Париже. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость позировала для уличных фотографов в Садах Тюильри перед показом модного дома Dior. На манекенщице был атласный топ, который случайно развязался прямо на глазах у публики, едва не оголив ее тело. Однако Ратаковски успела быстро закрепить топ, тем самым избежав конфуза.

При этом в октябре 2022 года Ратаковски заявляла, что использует свою сексуальность ради заработка. «Так работает мир. Мы все — части систем, с которыми не согласны. Если бы я перестала публиковать эти фотографии, что бы это изменило?» — объяснила модель.