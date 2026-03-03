Реклама

10:41, 3 марта 2026

В сети возмутились снимками Эмили Ратаковски без трусов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски, которая намеренно сексуализирует свой образ, опубликовала откровенные фото. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру без бюстгальтера и трусов. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее ягодицах присутствует след от загара в виде стрингов с эмблемой люксового бренда Gucci.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу снимков знаменитости и принялись критиковать их в комментариях. «Как это не блокируют?», «Через неделю она будет ныть о том, что люди слишком ее сексуализируют», «Обидно за тех девушек, которые ее копируют», «Это так неуместно», «Однажды мы увидим Эмили одетой и никто ее не узнает», «Извините, но это слишком вульгарно», — возмущались юзеры.

В октябре 2022 года Ратаковски заявила, что использует свою сексуальность ради заработка. «Так работает мир. Мы все — части систем, с которыми не согласны. Если бы я перестала публиковать эти фотографии, что бы это изменило?» — объяснила модель.

