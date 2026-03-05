Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:15, 5 марта 2026Мир

Госсекретарь США при Байдене высказался о действиях Трампа в Иране

Блинкен: Для перемен в Иране нужно присутствие сил США на Ближнем Востоке
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Для реальных перемен в Иране потребуется постоянное присутствие сил США на Ближнем Востоке. Об этом заявил бывший госсекретарь США при президенте Джо Байдене Энтони Блинкен в интервью Bloomberg.

Он подчеркнул, что это может привести к истощению запасов американского оружия и сделать его уязвимым для атак со стороны других противников.

По словам дипломата, его беспокоит сценарий, при котором США настолько истощат свой арсенал, что на его восстановление уйдет много времени, и это поставит нас в невыгодное положение, скажем, в противостоянии с Китаем или Россией.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что Иран, вероятно, выстоит в конфликте, а США в итоге придется уйти из ближневосточного региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США начали готовиться к «минимум 100-дневной» операции против Ирана

    Стало известно о начале боев за Попасное

    Госсекретарь США при Байдене высказался о действиях Трампа в Иране

    В России отметили снижение цен на новые автомобили

    Подмосковные врачи спасли наглотавшуюся иголок женщину

    В Европе испугались провала на Украине из-за позиции по Ирану

    Женщина пережила инсульт и увидела врата в рай

    Мужчину смертельно ранили около метро в Москве

    Названы главные пострадавшие от перекрытия Ормузского пролива

    Губерниев назвал причину недопуска Большунова до Олимпиады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok