05:54, 5 марта 2026Мир

В США задумались об уходе из ближневосточного региона из-за Ирана

Аналитик Макгрегор допустил уход США из ближневосточного региона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иран, вероятно, выстоит в конфликте, а США в итоге придется уйти из ближневосточного региона. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Мы находимся в начале, по сути, долгой региональной войны. (...) Весь мир сейчас сосредоточен на этой войне. (...) Доллар теряет скорость и высоту. С экономической точки зрения это катастрофа. С финансовой — для США, я думаю, это бедствие», — высказался эксперт.

При этом бывший советник главы Пентагона допустил, что государства Персидского залива выступят против Штатов, в результате чего американцы будут вынуждены уйти из региона.

«Я думаю, что Иран выживет. (...) Так что мы в настоящем тупике. Думаю, в конечном счете нас просто вытеснят из региона. (...) Думаю, нам придется уйти. Не думаю, что кто-либо, живущий в Персидском заливе, захочет, чтобы мы находились где-то рядом с их гаванями, аэропортами или чем-либо еще», — заявил Макгрегор, констатируя, что для США этот конфликт превращается в надвигающуюся катастрофу.

Ранее обозреватель Эндрю Дэй выразил мнение, что совершив атаку на Иран, президент США Дональд Трамп исчерпал свой запас везения. Результаты боевых действий не внушают уверенности в том, что на Ближнем Востоке грядет золотая эра, считает журналист.

