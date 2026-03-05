В США рассказали об «эпическом фиаско» Трампа в Иране

TAC: В Иране Трамп развязал войну, которую не сможет выиграть

Совершив атаку на Иран, президент США Дональд Трамп исчерпал свой запас везения. Такое мнение выразил обозреватель Эндрю Дэй в статье для издания The American Conservative (TAC), назвав операцию «Эпическая ярость» эпическим фиаско.

Результаты боевых действий не внушают уверенности в том, что на Ближнем Востоке грядет золотая эра, считает автор материала. «После того, как началась совместная американо-израильская атака, Тегеран начал уничтожать цели по всему Ближнему Востоку, нацелившись на базы США, а также гражданские и коммерческие объекты. В аэропортах, городских центрах и на энергетических рынках воцарился хаос», — пишет он.

Как утверждает журналист, «разнести Иран в щепки несложно», и никто не сомневается, что у Штатов хватит мощи для эскалации, однако боевые действия должны сочетаться с внятной и последовательной политической стратегией — а прежде американская администрация не давала понять, что она у нее есть. «Полагаю, такая беспечность — как минимум отчасти следствие убеждения, что на стороне Америки сам Бог», — иронично замечает Дэй.

Он отметил, что последствия новой войны уже дошли до территории США — так, совсем недавно в Техасе вооруженный мужчина в одежде с символикой Ирана открыл стрельбу по людям. Обозреватель добавил, что издание ранее предупреждало о возможности терактов в случае нападения на Тегеран. Помимо этого, Дэй упомянул потери среди военных США в результате боевых действий. Как полагает журналист, Трамп «прекрасно отдает себе отчет в том, что подлинное число жертв наверняка будет выше официального».

«В "Государе" флорентийский прагматик [Никколо Макиавелли] делится учением о Фортуне, римской богине судьбы и удачи. Макиавелли пишет, что чтобы обольстить Фортуну и добиться ее милости, государственный деятель должен быть смелым и решительным, но при этом еще и благоразумным и проницательным стратегом. Трамп, развязав свою глупую войну с Ираном, не проявил ни одного из этих качеств», — резюмирует Дэй, делая вывод, что по этой причине удача американского президента иссякла.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп санкционировал удар по Ирану, поскольку якобы предчувствовал неизбежную атаку на американские объекты в регионе.