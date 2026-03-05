Белый дом назвал причину решения Трампа ударить по Ирану

Белый дом: Трамп решил ударить по Ирану из-за предчувствий атаки на объекты США

Президент США Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану, поскольку якобы предчувствовал неизбежную атаку на американские объекты в регионе. Такую причину назвала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она пояснила, что предчувствие Трампа было основано на фактах. По словам Левитт, на основании совокупности вышеуказанных факторов американский лидер принял решение начать операцию «Эпическая ярость».

Левитт также высказалась о применении наземных сил США в Иране. По ее словам, в настоящее время Вашингтон не планирует делать этого, однако не исключает этой возможности. В свою очередь, сам Дональд Трамп заявил, что если бы Америка не ударила первой по Ирану, то Тегеран якобы сделал это по отношению к Израилю. Он также оценил ход боевых действий на «15 из 10».