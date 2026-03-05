Трамп оценил военную операцию в Иране

Трамп оценил операцию США на Ближнем Востоке на «15 из 10»

Президент США Дональд Трамп дал в цифрах характеристику американо-израильской военной операции, развернутой против Ирана. В рамках круглого стола глава Соединенных Штатов оценил ход боевых действий на «15 из 10».

«У нас все идет очень хорошо на военном фронте, это мягко сказано», — отметил Трамп. По его словам, если бы Америка не ударила первой по Ирану, то Тегеран якобы сделал это по отношению к Израилю.

Кроме того, руководитель Белого дома назвал Иран «страной, вышедшей из-под контроля», заявив, что это могло быть использовано против них. Говоря о достигнутых шагах в боевых действиях, президент США добавил, что «наблюдается огромный прогресс».

До этого журналисты The Wall Street Journal (WSJ) писали, что Дональд Трамп готов поддержать ополченцев для смены власти в Иране. Как указали источники, глава Белого дома продолжает публично и в частном порядке обдумывать несколько вариантов того, кто может прийти на смену убитому лидеру страны.