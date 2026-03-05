Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:13, 5 марта 2026Интернет и СМИ

Участников телешоу приковали друг к другу наручниками и заставили ходить в туалет вместе

Участников британского телешоу «В наручниках» заставили ходить в туалет вместе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Channel 4

В новом британском реалити-шоу «В наручниках» (Handcuffed) на телеканале Channel 4 участников, прикованных друг к другу наручниками, заставили вместе ходить в туалет. Об этом сообщает The Sun.

Программа представляет собой социальный эксперимент, в котором люди должны примерить на себя жизнь друг друга. Для этого участников заковывают в наручники, снимать которые нельзя даже во время посещения туалета и душа.

В эфире показали эпизод, в котором участница по имени Нина сидела рядом с уборной и ждала, когда ее партнерша по шоу Сара сходит в туалет. «Пары должны оставаться в наручниках круглосуточно, но могут попросить более длинную цепь, когда им нужно опорожнить кишечник», — уточнил ведущий шоу.

Ранее сообщалось, что ведущий Саймон Коуэлл захотел разыграть коллег по программе «Британия ищет таланты» (Britain’s Got Talent) и купил «бомбы-вонючки». Однако продюсеры шоу узнали о его планах и запретили их использовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами». В Европе пошли на противостояние с Зеленским из-за «Дружбы»

    Подорожание нефти до 100 долларов назвали неизбежным

    Россиянам назвали безопасную для сердца дозу кофе

    В Иране предупредили США о «суровом наказании»

    Названо изменившее до неузнаваемости Ближний Восток катастрофическое событие

    Российский школьник перепутал щелочь с колой и попал в реанимацию

    Мужчина устроил резню в Подмосковье

    Девушка рассказала о романе с мужчиной на 22 года старше и играх от слабоумия в постели

    Зарплаты уборщиков в России сравнялись с окладами офисных сотрудников

    Участников телешоу приковали друг к другу наручниками и заставили ходить в туалет вместе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok