Участников телешоу приковали друг к другу наручниками и заставили ходить в туалет вместе

Участников британского телешоу «В наручниках» заставили ходить в туалет вместе

В новом британском реалити-шоу «В наручниках» (Handcuffed) на телеканале Channel 4 участников, прикованных друг к другу наручниками, заставили вместе ходить в туалет. Об этом сообщает The Sun.

Программа представляет собой социальный эксперимент, в котором люди должны примерить на себя жизнь друг друга. Для этого участников заковывают в наручники, снимать которые нельзя даже во время посещения туалета и душа.

В эфире показали эпизод, в котором участница по имени Нина сидела рядом с уборной и ждала, когда ее партнерша по шоу Сара сходит в туалет. «Пары должны оставаться в наручниках круглосуточно, но могут попросить более длинную цепь, когда им нужно опорожнить кишечник», — уточнил ведущий шоу.

