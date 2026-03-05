Реклама

19:59, 5 марта 2026Мир

Индия потеряла истребитель

ВВС Индии сообщили о потере связи с истребителем Су-30МКИ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sanil Nath / wikipedia

Индийский истребитель Су-30МКИ перестал выходить на связь и не прибыл на аэродром назначения. Об этом говорится в заявлении Военно-воздушных сил (ВВС) страны в социальной сети X.

«Сообщается о задержке прилета индийского истребителя Су-30МКИ. Самолет вылетел из Джорхата, штат Ассам, и последний раз с ним связывались в 19:42 (17:12 по московскому времени)», — сказано в публикации.

Официальная информация о возможных причинах исчезновения самолета или состоянии экипажа пока не приводится. Сообщается, что начата поисково-спасательная операция.

Ранее стало известно, что Минобороны Индии рассматривает закупку у России 40 полностью боеготовых истребителей пятого поколения Су-57. Журнал отмечает, что в случае с Су-57 индийская сторона может поступить так же, как и с приобретением 50 самолетов четвертого поколения Су-30МКИ, то есть после закупки нескольких десятков готовых истребителей постепенно запустить их производство на своей территории.

