Индия потеряла истребитель

ВВС Индии сообщили о потере связи с истребителем Су-30МКИ

Индийский истребитель Су-30МКИ перестал выходить на связь и не прибыл на аэродром назначения. Об этом говорится в заявлении Военно-воздушных сил (ВВС) страны в социальной сети X.

«Сообщается о задержке прилета индийского истребителя Су-30МКИ. Самолет вылетел из Джорхата, штат Ассам, и последний раз с ним связывались в 19:42 (17:12 по московскому времени)», — сказано в публикации.

Официальная информация о возможных причинах исчезновения самолета или состоянии экипажа пока не приводится. Сообщается, что начата поисково-спасательная операция.

