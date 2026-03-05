Реклама

11:36, 5 марта 2026

Иран назвал сроки открытия Ормузского пролива

Замглавы МИД Гарибабади: Ормузский пролив должен быть перекрыт до конца войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Иран должен сохранять контроль над Ормузским проливом в условиях войны, и поэтому не откроет его до окончания конфликта. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики Казым Гарибабади, передает ТАСС.

«Сейчас мы находимся в состоянии войны. Такая ситуация требует введения особых мер в отношении контроля Ормузского пролива. Эти меры действуют. Мы не пропустим торговые суда и военные корабли своих противников», — подчеркнул дипломат.

Гарибабади указал, что «пролив должен оставаться перекрытым» до окончания боевых действий в отношении Исламской Республики.

Ранее заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари заявил, что Иран не перекрыл полностью Ормузский пролив, а продолжает взаимодействовать с проходящими через акваторию судами согласно международным протоколам.

