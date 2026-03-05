Каллас оценила влияние конфликта на Ближнем Востоке на Украину

Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на Украину, истощив запасы средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Politico.

«Сейчас необходимые Украине средства противовоздушной обороны перебрасываются и на Ближний Восток. Также существует проблема цепочек поставок (...). Средства, необходимые Украине, теперь нужны и Ближнему Востоку, когда речь идет о противовоздушной обороне», — сказала глава евродипломатии.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что из-за ситуации вокруг Ирана Украина получит «остатки с барского стола» из-за нехватки вооружений и боеприпасов.