5 марта 2026

Каллас оценила влияние конфликта на Ближнем Востоке на Украину

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на Украину, истощив запасы средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Politico.

«Сейчас необходимые Украине средства противовоздушной обороны перебрасываются и на Ближний Восток. Также существует проблема цепочек поставок (...). Средства, необходимые Украине, теперь нужны и Ближнему Востоку, когда речь идет о противовоздушной обороне», — сказала глава евродипломатии.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что из-за ситуации вокруг Ирана Украина получит «остатки с барского стола» из-за нехватки вооружений и боеприпасов.

