14:58, 5 марта 2026

Конфликт США с Ираном назвали ударом для Украины

Дандыкин: Украина получит остатки с барского стола из-за конфликта с Ираном
Алевтина Запольская
Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

Из-за конфликта США с Ираном Украина получит «остатки с барского стола» из-за нехватки вооружений и боеприпасов. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передает LIFE.

«Какие-то остатки могут достаться Украине. Но в самую последнюю очередь. Я думаю, для украинцев это будут остатки с барского стола, потому что США надо Израилю давать, естественно, это главный союзник», — указал военный аналитик.

Дандыкин добавил, что украинский вопрос исчез из повестки президента США Дональда Трампа, что является проблемой для Киева.

Ранее агентство Reuters сообщало, что сосредоточенность Соединенных Штатов на военной операции в Иране может спровоцировать острый дефицит ракет противовоздушной обороны для Украины. Большая часть ракет, выпущенных Тегераном по монархиям Персидского залива, в том числе были перехвачены при помощи ракет PAC-3 Patriot, которые Киев использует в качестве средства противовоздушной обороны.

