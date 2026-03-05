Реклама

06:49, 5 марта 2026

Украине предрекли нехватку ракет из-за ударов США по Ирану

Reuters: Удары США по Ирану могут вызвать для Украины острую нехватку ракет ПВО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Сосредоточенность Соединенных Штатов на военной операции в Иране может спровоцировать острый дефицит ракет ПВО для Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Большая часть ракет, выпущенных Ираном по странам Персидского залива, в том числе были перехвачены при помощи ракет PAC-3 Patriot, которые Киев использует в качестве средства противовоздушной обороны, пишет издание.

Глава киевского аналитического центра Сергей Кузан заявил, что примерно 600 самолетов PAC-3, производимых ежегодно, уже недостаточны для того, чтобы удовлетворить потребности Америки и их союзников в Персидском заливе, не говоря уже про Украину. Он отметил, что франко-итальянская система ПВО SAMP/T, которая обладает схожими возможностями, не нарастила производство достаточно быстро, чтобы предложить альтернативу.

В Пентагоне журналистам не ответили на вопрос по поводу сокращения поставок оружия на Украину.

Ранее Responsible Statecraft писал, что конфликт в Иране негативно скажется на поставках вооружения Украине. По мнению автора, в случае продолжения бомбардировок на Ближнем Востоке Вашингтон и европейские страны окажутся вынуждены перебросить туда системы противовоздушной обороны, ранее переданные Киеву.

