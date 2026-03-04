В иранском конфликте увидели угрозу для Украины

RS: Конфликт в Иране негативно скажется на поставках вооружения Украине

Конфликт в Иране негативно скажется на поставках вооружения на Украину. Об этом пишет Responsible Statecraft.

По утверждению автора статьи, в случае продолжения бомбардировок на Ближнем Востоке США и страны Европы будут вынуждены перебросить туда системы противовоздушной обороны, ранее переданные Киеву.

В свою очередь, британская газета The Telegraph указала, что продолжение боевых действий в Иране принесет Киеву серьезные проблемы. Европейские чиновники обеспокоены, что президент США Дональд Трамп может потерять интерес к конфликту на Украине.

Ранее газета Politico писала, что военная операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины. Согласно ожиданиям, к концу марта Украине будет не хватать финансовых средств в результате смены главной повестки в Евросоюзе.