Экономика
20:42, 5 марта 2026Экономика

Квартиру из «Реальных пацанов» продадут в российском городе

В Перми выставили на продажу квартиру из «Реальных пацанов»
Александра Качан (Редактор)

Кадр: сериал «Реальные пацаны»

В Перми выставили на продажу квартиру, в которой проходили съемки сериала «Реальные пацаны». Об этом стало известно газете «Аргументы и факты».

Соответствующее объявление появилось на одном из популярных сайтов. Речь идет о трехкомнатной квартире, в которой по сюжету жили Лера и ее отец Сергей Иваныч. Площадь жилья составляет 120 квадратных метров, оно располагается на 13-м этаже жилого комплекса «Паруса» по адресу Крaсновишepcкaя, 39.

В квартире сохранили интерьер, появившийся в сериале. Вся мебель перейдет новому владельцу. Стоимость объекта составляет 18,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве решили снести дом из советского фильма «Операция "Ы"». Здание попало под программу реновации.

