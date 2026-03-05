Реклама

Мир
04:01, 5 марта 2026МирЭксклюзив

Описаны последствия войны Ирана и США для Ближнего Востока

Востоковед Кузнецов: Война с США может усилить роль Ирана на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Khahi / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Война с США и Израилем может даже усилить роль Ирана на Ближнем Востоке, если он сохранит стабильность. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

«Если ситуация на фронте будет складываться в пользу Тегерана и ему удастся сохранить внутреннюю стабильность, то эта роль только вырастит. Решающими будут несколько ближайших месяцев», — указал он.

С другой стороны, устойчивость политической системы Ирана сейчас подвергается испытанию. И это в перспективе также может повлечь снижение роли страны на Ближнем Востоке.

Кроме того, по словам востоковеда, текущий конфликт влияет на отношения Ирана с монархиями Персидского залива и Иорданией. Если в последние годы страны проявляли готовность к сближению, то теперь, после иранских ударов по американским базам на территории этих государств, возможности для укрепления связей между ними ограничиваются.

Ранее иранский историк Фардин назвал Израиль вероятным победителем в случае краха режима в Иране в результате текущего конфликта. По его мнению, Исламская республика может или существенно ослабнуть, или даже распасться.

