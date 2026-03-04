Реклама

08:00, 4 марта 2026МирЭксклюзив

Назван вероятный победитель в случае краха исламского режима в Иране

Иранский историк Фардин: Израиль выиграет от ослабления или распада Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

От ослабления или распада Ирана может выиграть лишь Израиль. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал проживающий в России иранский историк Фардин (имя изменено).

По словам эксперта, военная операция США вряд ли приведет к установлению демократического режима в Иране. Исламскую Республику может возглавить наследник последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, который также станет авторитарным лидером. «Тюрбан может быть заменен короной, а цикл авторитарных режимов продолжится», — описал Фардин вероятное будущее страны.

В результате для сторонников демократии обнадеживающий сценарий отсутствует. Кроме того, страну вполне может ожидать гражданская война.

«В худшем случае страну ждет либо ослабленная Исламская Республика, либо распад. И тогда победителем останется только Израиль», — указал историк.

Ранее иранский фотограф Педрам, проживающий в России, описал идеальный режим в Иране. По его словам, страна должна стать светской и демократической республикой.

