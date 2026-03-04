Реклама

07:30, 4 марта 2026МирЭксклюзив

Иранские эмигранты описали идеальный режим в Иране

Эмигрант из Ирана Педрам: Иран должен стать светской демократической республикой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu Agency via Getty Images

Иран должен стать светской и демократической республикой после падения исламского режима. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал иранский фотограф Педрам, проживающий в России.

«Я хочу вернуться в светский, демократический Иран. Со свободными выборами, гарантиями прав человека и равными правами для женщин, живущий в мире с другими странами», — описал он идеальную политическую систему страны.

По мнению иранца, это мог бы обеспечить сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, который сейчас стремится представить себя лидером оппозиционного движения. При этом, как считает эмигрант Педрам, наследник шаха лишь обеспечит плавную демократическую трансформацию и передаст власть избранным представителям народа, а не станет заявлять о претензиях на трон.

Ранее иранский историк Фардин назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи серьезным просчетом президента США Дональда Трампа. По его мнению, это помешает ему осуществить сценарий смены режима.

