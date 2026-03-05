На Западе описали подготовку США к уничтожению иранских С-300

MWM: США много лет готовились к уничтожению иранских систем ПВО С-300

США и другие страны НАТО годами готовились к уничтожению систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300, которые использует Иран. Изучение советских и российских комплексов описало западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что Иран развернул для защиты от ударов системы ПВО Bavar-373 и Khordad-15. Также в оборонительную сеть должны были войти зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПМУ2. «Израильские, американские и другие силы стран — членов НАТО готовились к ее преодолению и уничтожению в течение многих лет», — пишет автор.

Он напомнил, что члены НАТО получили доступ к С-300, которые были развернуты в странах Варшавского договора, в начале 1990-х годов. Также С-300 унаследовал Киев. В публикации добавили, что западные специалисты собирали электронные данные о работе С-300 в ходе СВО. Считается, что Украина продала Соединенным Штатам системы С-300ПТ. Еще одним источником информации стала Греция, которая могла предоставить союзникам по НАТО данные о своих С-300ПМУ1.

Как пишет издание, Греция предоставляет доступ к С-300 для обмена опытом с офицерами стран НАТО и Израиля. Кроме того, Афины осуществляли учебные стрельбы в ходе совместных учений. Автор подчеркнул, что у систем С-300ПМУ1 и С-300ПМУ2 есть общие черты.

Ранее в марте газета The New York Times писала, что использование Ираном недорогих дронов-камикадзе ставит США в экономически невыгодное положение. Стоимость средств защиты многократно превышает цену атаки.