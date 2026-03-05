Названы самые ликвидные автомобили с пробегом в России

«Известия»: Быстрее всего на вторичном рынке уходят Kia Rio X-Line и Tiggo 7 Pro

Аналитики «Авито Авто» проанализировали данные за январь и февраль 2026 года и определили самые ликвидные автомобили с пробегом в России. Быстрее всего на вторичном рынке находят новых владельцев корейский Kia Rio X-Line, китайский Chery Tiggo 7 Pro и отечественная Lada Vesta, пишут «Известия».

В зависимости от выбранной торговой площадки и методики подсчета средняя стоимость подержанного автомобиля сегодня варьируется от 1,4 до 1,9 миллиона рублей.

Абсолютным лидером по скорости продажи среди машин возрастом до десяти лет оказался Kia Rio X-Line. Хэтчбеки продавались в среднем на 41 процент быстрее по сравнению со средними рыночными показателями.

В десятку наиболее ликвидных моделей также попали Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 Pro, Geely Coolray и Hyundai Solaris. Время их продажи на площадках примерно на 35 процентов короче среднего по рынку. Остальные участники рейтинга, включая Lada Vesta, Renault Sandero Stepway, Hyundai Creta, Lada Granta и Omoda C5, реализуются быстрее среднестатистического показателя примерно на 30 процентов.

По словам коммерческого директора платформы «Авто.ру» Даниила Шкурыгина, наибольшей популярностью в сегменте подержанного транспорта пользуются марки Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota. Это объясняется балансом цены и качества, что первостепенно для покупателя.

Среди моделей, которые больше всего потеряли в цене на вторичном рынке в январе 2026 года, он назвал кроссоверы Chery Tiggo 4 и Exeed LX, а также минивэн Mercedes-Benz V-Class. Средняя стоимость минивэна сократилась на 20,2 процента (до 8,9 миллиона рублей). Кроссовер Chery Tiggo 4 потерял 19,9 процента в цене (до 1,2 миллиона), а премиальный Exeed LX с пробегом стал доступнее на 19,4 процента (до 1,8 миллиона).

Лидерами по снижению стоимости также стали Haval Jolion (на 17,8 процента), Mercedes-Benz S-Class (на 15,9), Range Rover (на 15), Exeed TXL (на 14,6), Cadillac Escalade (на 14,3), Kia Rio (на 14,1) и Geely Coolray (на 14).

Ранее стало известно, что автомобили немецких марок ждет очередное повышение цен на российском рынке.