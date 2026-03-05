Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
12:14, 5 марта 2026Авто

Немецкие автомобили для россиян резко подскочат в цене

Baza: Немецкие машины для россиян подорожают на 40 процентов с 1 апреля
Марина Аверкина

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Автомобили немецких марок ждет очередное повышение цен на российском рынке. С 1 апреля стоимость BMW и Mercedes увеличится еще на 25–40 процентов, пишет Telegram-канал Baza.

Так, популярный кроссовер BMW X5 в версии с М-пакетом в декабре прошлого года стоил 15,8 миллиона рублей. В январе его стоимость увеличилась в среднем до 17,1 миллиона, а с апреля модель будет стоить более 20,7 миллиона рублей.

Министерство промышленности и торговли РФ с апреля приравняет частный ввоз машин из государств Евразийского экономического союза к коммерческим поставкам, что лишит россиян возможности экономить на разнице в пошлинах, действующих на территории этих стран.

Но сэкономить несколько миллионов можно, считают российские автоброкеры. Они рекомендуют обратить внимание на автомобили, ввозимые из Китая. Для внутреннего китайского рынка производятся удлиненные версии европейских моделей, и стоят они дешевле. Например, BMW X5 на китайском рынке сейчас стоит около 10,5 миллиона рублей. После 1 апреля финальная стоимость этой машины в России составит около 14 миллионов рублей. Более выгодным вариантом может стать ввоз через Белоруссию. В этом случае затраты составят около 12,5 миллиона.

Материалы по теме:
Тонировка стекол автомобиля в 2026 году: требования по ГОСТ, правила и штрафы
Тонировка стекол автомобиля в 2026 году:требования по ГОСТ, правила и штрафы
19 января 2026
Штрафы с камер ГАИ в 2026 году: за какие нарушения приходят, как обжаловать
Штрафы с камер ГАИ в 2026 году:за какие нарушения приходят, как обжаловать
19 января 2026

Для тех, кто рассматривает покупку BMW X3 2025 года выпуска, расчеты выглядят следующим образом: ввоз через Россию добавит к цене автомобиля расходы, и итог составит около 7,5 миллиона рублей. Транзит через Белоруссию позволит уложиться в 6,8 миллиона.

Но у этой схемы есть недостаток, предупреждают россиян. Китайская сторона ужесточила процедуру экспорта европейских брендов, поэтому процесс оформления документации может занять от семи до восьми месяцев.

С машинами Mercedes еще более сложная ситуация. По словам дилеров, модель C-Class фактически покидает российский рынок. Ее дальнейшая продажа прекратится, поскольку стоимость автомобиля вплотную приблизилась к ценам на представителей E-класса. Ввоз данной серии стал экономически нецелесообразным. В текущем году основной упор будет сделан на модель Mercedes-Benz E 300. На данный момент средняя стоимость этого автомобиля находится в пределах от 9,5 до 10,5 миллиона рублей. Чтобы избежать резкого скачка цен после 1 апреля, дилеры вновь рекомендуют ввоз из Китая.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил, почему весной оживление на авторынке «не светит».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание Минобороны Израиля. Последствия ракетного удара попали на видео

    В Минобороны раскрыли подробности о применении ВСУ безэкипажных катеров в Черном море

    Эксперт спрогнозировал изменения авторынка России после возвращения западных брендов

    Крупнейшая финансовая организация заявила о глобальном бедствии

    На российском маркетплейсе нашли тысячи фейковых вещей Nike и Adidas

    16-летняя россиянка лишилась части пальца на квесте и попала на видео

    ФСБ со спецназом ворвались к российской активистке

    Популярный у россиян анализ сравнили с гаданием на кофейной гуще

    Гуменник рассказал о сожалении об одной вещи на Олимпиаде

    МИД Ирана прокомментировал слова Уиткоффа о хвастовстве ядерным потенциалом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok