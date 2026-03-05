Немецкие автомобили для россиян резко подскочат в цене

Baza: Немецкие машины для россиян подорожают на 40 процентов с 1 апреля

Автомобили немецких марок ждет очередное повышение цен на российском рынке. С 1 апреля стоимость BMW и Mercedes увеличится еще на 25–40 процентов, пишет Telegram-канал Baza.

Так, популярный кроссовер BMW X5 в версии с М-пакетом в декабре прошлого года стоил 15,8 миллиона рублей. В январе его стоимость увеличилась в среднем до 17,1 миллиона, а с апреля модель будет стоить более 20,7 миллиона рублей.

Министерство промышленности и торговли РФ с апреля приравняет частный ввоз машин из государств Евразийского экономического союза к коммерческим поставкам, что лишит россиян возможности экономить на разнице в пошлинах, действующих на территории этих стран.

Но сэкономить несколько миллионов можно, считают российские автоброкеры. Они рекомендуют обратить внимание на автомобили, ввозимые из Китая. Для внутреннего китайского рынка производятся удлиненные версии европейских моделей, и стоят они дешевле. Например, BMW X5 на китайском рынке сейчас стоит около 10,5 миллиона рублей. После 1 апреля финальная стоимость этой машины в России составит около 14 миллионов рублей. Более выгодным вариантом может стать ввоз через Белоруссию. В этом случае затраты составят около 12,5 миллиона.

Для тех, кто рассматривает покупку BMW X3 2025 года выпуска, расчеты выглядят следующим образом: ввоз через Россию добавит к цене автомобиля расходы, и итог составит около 7,5 миллиона рублей. Транзит через Белоруссию позволит уложиться в 6,8 миллиона.

Но у этой схемы есть недостаток, предупреждают россиян. Китайская сторона ужесточила процедуру экспорта европейских брендов, поэтому процесс оформления документации может занять от семи до восьми месяцев.

С машинами Mercedes еще более сложная ситуация. По словам дилеров, модель C-Class фактически покидает российский рынок. Ее дальнейшая продажа прекратится, поскольку стоимость автомобиля вплотную приблизилась к ценам на представителей E-класса. Ввоз данной серии стал экономически нецелесообразным. В текущем году основной упор будет сделан на модель Mercedes-Benz E 300. На данный момент средняя стоимость этого автомобиля находится в пределах от 9,5 до 10,5 миллиона рублей. Чтобы избежать резкого скачка цен после 1 апреля, дилеры вновь рекомендуют ввоз из Китая.

