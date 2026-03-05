Реклама

23:48, 5 марта 2026Интернет и СМИ

Павла Дурова забанили в TikTok

Марина Совина
Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Платформа TikTok заблокировала аккаунт основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает издание «Код Дурова».

Бизнесмен присоединился к Tiktik в января этого года, с тех пор на него подписалось более 150 тысяч пользователей. Сейчас страница Дурова недоступна по неизвестной причине.

Ранее Дуров критически отзывался о сервисе коротких видео. В частности, он назвал платформу «липкой грязью» и просил пользователей уделять меньше внимания видеороликам TikTok, утверждая, что они перегружают мозг людей и заставляют их искать решения несуществующих проблем,

