Павла Дурова забанили в TikTok

TikTok заблокировал аккаунт Павла Дурова

Платформа TikTok заблокировала аккаунт основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает издание «Код Дурова».

Бизнесмен присоединился к Tiktik в января этого года, с тех пор на него подписалось более 150 тысяч пользователей. Сейчас страница Дурова недоступна по неизвестной причине.

Ранее Дуров критически отзывался о сервисе коротких видео. В частности, он назвал платформу «липкой грязью» и просил пользователей уделять меньше внимания видеороликам TikTok, утверждая, что они перегружают мозг людей и заставляют их искать решения несуществующих проблем,