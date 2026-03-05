Реклама

09:30, 5 марта 2026Россия

Российский школьник перепутал щелочь с колой и попал в реанимацию

Майя Назарова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Находке девятилетний школьник перепутал щелочь с колой и попал в реанимацию с ожогами. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным российского издания, мальчик нашел дома бутылку из-под газировки. Он открыл ее и сделал глоток. Внутри оказалась жидкость для прочистки засоров.

Учащегося спасла бабушка. Она вызвала бригаду медиков и следовала их указаниям до приезда, реанимируя внука.

Мальчика привезли в больницу с ожогами слизистой ротоглотки и пищевода. Врачи выхаживали его 11 дней. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что во Владивостоке у 12-летнего школьника пошла кровавая рвота после выпитой колы. Ребенка забрали в больницу. В ходе обследования российские медики выявили у него микрокровоизлияния на слизистой желудка — это могло привести к эрозивному гастриту.

