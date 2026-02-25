Реклама

Россия
11:29, 25 февраля 2026Россия

Российский школьник едва не захлебнулся кровавой рвотой после колы

Во Владивостоке школьник едва не захлебнулся рвотой после выпитой колы
Майя Назарова

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom  

Во Владивостоке 12-летний школьник едва не захлебнулся кровавой рвотой после выпитой колы. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям российского издания, мальчика забрали в больницу. В ходе обследования врачи нашли микрокровоизлияния на слизистой желудка — это могло привести к эрозивному гастриту.

По данным медиков, учащийся часто пил газировку. Теперь его ждет долгое лечение. В последнее время в регионе возросло число подобных случаев, дополнил Amur Mash.

До этого стало известно, что в Приморском крае пять детей попали в больницу из-за рассыпанного в школе вещества. Ученики во время перемены «контактировали с химическим веществом, рассыпанным под трубой отопления в классе». В результате потребовалась госпитализация школьников. В прокуратуре не привели данных о состоянии детей.

