Сотрудник «Макдоналдса» посоветовал никогда не заказывать там один пункт из меню

Пользователь Reddit с ником WhatDoADC, работающий в сети «Макдоналдс» 13 лет, раскрыл подноготную ресторанного бизнеса. В частности, он посоветовал всегда избегать одного из пунктов меню.

«Не рекомендую покупать что-либо из того, что было приготовлено в аппарате для фраппе. Его крайне плохо чистят, а в блендерах скапливается много плесени и слизи», — написал автор.

При этом он отметил, что в целом чистота заведений, в том числе кухни, сильно разнится от ресторана к ресторану. Конкретно свою закусочную он оценил на 7 баллов из 10. По его словам, сами сотрудники также никогда намеренно не портят еду и уж тем более не плюют в нее.

«К слову, мясо для больших бургеров, в которых вес котлеты может достигать 120 граммов, больше не замораживают, поэтому по своим вкусовым качествам оно гораздо лучше, чем то, что используется для стандартных 45-граммовых котлет. Те, в свою очередь, как были замороженным мусором, так и остались им», — добавил автор.

