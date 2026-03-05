Реклама

Трамп назвал неудачника среди стран НАТО

Трамп назвал Испанию страной-неудачником, враждебной по отношению к НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал Испанию страной-неудачником, враждебной по отношению к НАТО. Его слова передает The New York Post.

«У нас много победителей, но Испания — неудачник, а Великобритания очень разочаровала», — отметил американский лидер.

Критика со стороны Трампа вызвана тем, что Испания, по его словам, «очень враждебно настроена к НАТО» и является единственной страной, проголосовавшей против выделения на оборонные нужды пяти процентов от ВВП государств альянса.

Ранее стало известно, что Трамп в частном разговоре назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера неудачником, у которого нет политического будущего.

