19:11, 5 марта 2026Мир

Трамп представил «Закон о спасении Америки»

Трамп представил «Закон о спасении Америки», запрещающий почтовое голосование
Виктория Кондратьева
Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп представил проект «Закона о спасении Америки», запрещающий почтовое голосование за исключением ряда случаев и разрешающий смену пола (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) несовершеннолетним только при письменном согласии родителей. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Никаких мужчин в женском спорте. Никаких калечащих операций по смене пола у детей без письменного согласия родителей», — утверждается в публикации.

Закон также предполагает запрет голосования по почте за исключением случаев болезни, инвалидности, поездок или военной службы. Кроме того, при личной явке на избирательный участок жители США должны будут предъявлять удостоверения личности и иметь подтверждение американского гражданства.

20 февраля Верховный суд США признал превышением полномочий введенные Трампом под предлогом закона о чрезвычайном положении импортные пошлины.

