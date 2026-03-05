Трамп обозвал европейцев за покупку ветрогенераторов у Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обозвал европейцев за покупку тысяч ветрогенераторов у Китая. Он раскритиковал Европу во время круглого стола в Белом доме.

«Много вы видели ветряных электростанций в Китае в последнее время? Они сами производят эти ветряки и впаривают их сосункам в Европе, где их скупают тысячами», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что победил в войне «с обманом о климатических изменениях» после того, как основатель Microsoft Билл Гейтс признал, что был неправ в этом вопросе. Он отметил, что на это потребовалась смелость, и «за это все благодарны».