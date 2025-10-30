Трамп объявил о победе в войне с обманом о климате

Трамп объявил о победе в войне с обманом о климате после слов Гейтса

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил в войне «с обманом о климатических изменениях» после того, как основатель Microsoft Билл Гейтс признал, что был неправ в этом вопросе. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Билл Гейтс наконец признал, что он полностью ошибался по этому вопросу. На это потребовалась смелость, и за это мы все благодарны. MAGA!» — гласит публикация американского лидера.

Ранее миллиардер призвал мир переключиться с попыток предупредить глобальное потепление, сконцентрировав внимание на том, чтобы пресечь нищету и болезни. В своей статье на сайте Gates Notes Гейтс указал, что, хотя климатические изменения будут иметь серьезные последствия, особенно для жителей самых бедных стран, они не станут причиной вымирания человеческого вида и главной угрозой благополучию большей части населения Земли.

Таким образом он прокомментировал слова генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что человечество не достигло своей цели по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия. Данное значение, в соответствии с Парижским соглашением по климату, служит целевым показателем сдерживания глобального потепления на планете.

Ранее стало известно, что тепловой стресс из-за постоянно повышающихся среднемировых температур каждую минуту уносит жизнь одного человека.