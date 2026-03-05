Реклама

Мир
13:59, 5 марта 2026

Трампа уличили в потере контроля над ситуацией в Иране

Растягивание сроков операции против Ирана объяснили потерей контроля Трампом
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Президент США Дональд Трамп теряет контроль над ситуацией в Иране из-за растягивания сроков военной операции. В этом главу Белого дома уличил политолог Владимир Можегов, пишет «Ридус».

«Трамп прекрасно понимает связанные с этим риски и хотел бы соскочить как можно раньше. Но что сделано, то сделано. Процесс вырвался за пределы контроля его команды», — сказал эксперт.

Он отметил, что главной опасностью в данной ситуации является вовлечение новых участников в конфликт. Так, в случае наземной операции в боевые действия вступит Турция, чтобы пресечь активность курдского движения за независимость в Иране.

«То же самое с Пакистаном. Там может просто засосать весь Ближний Восток — с учетом иранских ударов по монархиям Персидского залива и Кипру», — добавил Можегов.

В свою очередь, усиленное вовлечение Вашингтона в региональную войну приведет к потере поддержки Республиканской партии, что приведет ее к проигрышу в предстоящих выборах в Конгресс. «А там уже недалеко и до президентских выборов, которые с большой вероятностью она тоже проиграет», — заключил политолог.

Ранее издание Politico сообщило, что попытки США экстренно увеличить ресурсы для эвакуации американцев из стран Ближнего Востока и усилия по наращиванию численности военных, которые занимаются сбором разведданных, говорят о том, что администрация Трампа оказалась не готова к более масштабному конфликту с Ираном.

