09:40, 5 марта 2026Интернет и СМИ

США оказались не готовы к масштабному конфликту с Ираном

Politico: США оказались не готовы к масштабному конфликту с Ираном
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Octavio Jones / Reuters

Попытки США экстренно увеличить ресурсы для эвакуации американцев из стран Ближнего Востока и усилия по наращиванию численности военных, которые занимаются сбором разведданных, говорят о том, что администрация президента США Дональда Трампа оказалась не готова к более масштабному конфликту с Ираном. Об этом сообщает Politico.

«Госдеп увеличивает ресурсы для эвакуации американцев, а Пентагон спешит с увеличением численности американских военных, занимающихся сбором разведывательной информации для операций, — это последние свидетельства того, что администрация Трампа не была полностью готова к более масштабной войне, с которой она сейчас столкнулась», — говорится в материале.

Издание отмечает, что увеличение численности сотрудников разведки свидетельствует о выделении Пентагоном средств на долгосрочные операции.

Сообщается, что привлечение людей и средств для поддержки усилий, часто до начала военных операций США, указывает на то, что администрация Трампа не полностью предвидела масштабы последствий конфликта.

Ранее стало известно, что США начали подготовку к тому, что военная операция против Ирана продлится не менее 100 дней. Уточняется, что Центральное командование армии США (CENTCOM) попросило Пентагон направить военных разведчиков в штаб-квартиру ведомства для «поддержки операций против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней, а, вероятно, — до сентября включительно».

