Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:12, 5 марта 2026Мир

США начали готовиться к «минимум 100-дневной» операции против Ирана

Politico: США собираются проводить операцию против Ирана минимум 100 дней
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Navy / Reuters

США начали готовиться к тому, что военная операция против Ирана будет длиться не менее 100 дней. Об этом со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщает издание Politico.

Утверждается, что Центральное командование армии США (CENTCOM) попросило Пентагон направить военных разведчиков в штаб-квартиру ведомства для «поддержки операций против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней, а, вероятно, — до сентября включительно».

Данный запрос показывает, что администрация президента США Дональда Трампа не была готова к последствиям конфликта, а война с Ираном может продлиться существенно дольше запланированных американским лидером четырех недель, пишет газета.

Ранее Трамп оценил ход военной операции в Иране на «15 из 10». «У нас все идет очень хорошо на военном фронте, это мягко сказано», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США начали готовиться к «минимум 100-дневной» операции против Ирана

    Стало известно о начале боев за Попасное

    Госсекретарь США при Байдене высказался о действиях Трампа в Иране

    В России отметили снижение цен на новые автомобили

    Подмосковные врачи спасли наглотавшуюся иголок женщину

    В Европе испугались провала на Украине из-за позиции по Ирану

    Женщина пережила инсульт и увидела врата в рай

    Мужчину смертельно ранили около метро в Москве

    Названы главные пострадавшие от перекрытия Ормузского пролива

    Губерниев назвал причину недопуска Большунова до Олимпиады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok