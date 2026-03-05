США начали готовиться к «минимум 100-дневной» операции против Ирана

Politico: США собираются проводить операцию против Ирана минимум 100 дней

США начали готовиться к тому, что военная операция против Ирана будет длиться не менее 100 дней. Об этом со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщает издание Politico.

Утверждается, что Центральное командование армии США (CENTCOM) попросило Пентагон направить военных разведчиков в штаб-квартиру ведомства для «поддержки операций против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней, а, вероятно, — до сентября включительно».

Данный запрос показывает, что администрация президента США Дональда Трампа не была готова к последствиям конфликта, а война с Ираном может продлиться существенно дольше запланированных американским лидером четырех недель, пишет газета.

Ранее Трамп оценил ход военной операции в Иране на «15 из 10». «У нас все идет очень хорошо на военном фронте, это мягко сказано», — сказал он.