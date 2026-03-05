Реклама

12:33, 5 марта 2026Забота о себе

Популярный у россиян анализ сравнили с гаданием на кофейной гуще

Гастроэнтеролог Сухарева назвала копрограмму бесполезным анализом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Копрограмма является бесполезным, но при этом популярным у россиян методом диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, заявила гастроэнтеролог Ольга Сухарева. В своем Telegram-канале она объяснила, почему этот анализ нельзя считать информативным.

Копрограмму Сухарева сравнила с гаданием на кофейной гуще или ромашке. Доктор призналась, что не понимает, какие заболевания можно диагностировать по этому анализу.

«Каждый день мы едим разную еду, и все это не может не сказываться на результатах. Когда-то больше овощей, когда-то день жирненькой пищи. И если все эти дни сдавать копрограмму, то каждый раз будет разный результат», — подчеркнула врач. По ее словам, согласно результатам этого анализа, в один день поджелудочная железа работает нормально, а в другой — нет.

Ранее гастроэнтеролог Саураб Сети рассказал, какие продукты незаметно отравляют организм. Клубника, утверждает он, может привести к гормональному дисбалансу.

