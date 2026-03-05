Заключенных склоняли к госизмене в российской колонии

В Краснодарском крае осужденный склонял сокамерников в колонии к госизмене

В Краснодарском крае осужденный склонял сокамерников в колонии к государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили во ФСИН России.

68-летний россиянин, отбывающий наказание, уговаривал других заключенных заключать контракт с Министерством обороны России, отправляться в зону СВО и там переходить на сторону противника. Об этом стало известно ФСБ и ФСИН.

Вербовщику грозит до пожизненного лишения свободы. В отношении него расследуется уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности и приготовлении к подстрекательству к госизмене.

