Попавший в плен украинец из «Азова» готовился к терактам

В ЛНР предстанет перед судом взятый в плен украинец из «Азова»

В Луганской народной республике (ЛНР) предстанет перед судом 29-летний гражданин Украины Андрей Жижома, обвиняемый в прохождение обучения террористической деятельности и в участии в террористическом сообществе. Об этом Ленте.ру сообщили в прокуратуре ЛНР.

По данным следствия, в январе 2018 года в Мелитополе он добровольно вступил в ряды штурмового батальона «Азов» (признан в России террористическим сообществом). Обвиняемый проходил подготовку в учебном центре Нацгвардии, где получил навыки использования оружия и обращения со взрывчаткой. Его готовили к осуществлению террористической деятельности. До мая 2022 года обвиняемый принимал активное участие в боях с российской армией, но после попал в плен.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее курский изобретатель получил 24 года за подаренный «Азову» прожектор.