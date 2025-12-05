Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:34, 5 декабря 2025Силовые структуры

Российский изобретатель выслушал приговор за переданный «Азову» прожектор от дронов

Курский изобретатель получил 24 года за подаренный «Азову» прожектор
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maksym Kishka / Reuters

Курский изобретатель Виталий Ревин (внесен в России в перечень террористов) получил 24 года за подаренный «Азову» (запрещенная в России террористическая организация) прожектор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года Ревин через украинский волонтерский центр передал военизированному националистическому объединению собственноручно изготовленный прожектор. Также на интернет-площадках он приобрел 30 технических средств и отправил представителю террористической организации, после чего консультировал их по сборке оборудования.

На допросе гражданская жена Ревина рассказала, что он придерживался оппозиционных взглядов и высказывался против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Вскоре после задержания он рассказал, что понимал о грозящем за сотрудничество с террористами наказании.

Суд приговорил его 24 годам колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме. Также ему назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российский изобретатель предстанет перед судом за переданный «Азову» прожектор от дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина после «отмены» предложила Лурье мировую. Стали известны условия сделки и ответ покупательницы

    В России откажутся от входа на «Госуслуги» через СМС

    УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола за антироссийский лозунг

    Стала известна дата новой встречи представителей Украины и США

    Получившая российский паспорт украинка оскорбила бойцов СВО и поплатилась

    «Похититель душ» попал в фотоловушку в Приморье

    Назван срок формирования снежного покрова в Москве

    Путин оценил перспективы российско-индийской торговли

    Российский изобретатель выслушал приговор за переданный «Азову» прожектор от дронов

    У некоторых россиян вход на «Госуслуги» стал доступен только через MAX

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok