Российский изобретатель выслушал приговор за переданный «Азову» прожектор от дронов

Курский изобретатель получил 24 года за подаренный «Азову» прожектор

Курский изобретатель Виталий Ревин (внесен в России в перечень террористов) получил 24 года за подаренный «Азову» (запрещенная в России террористическая организация) прожектор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года Ревин через украинский волонтерский центр передал военизированному националистическому объединению собственноручно изготовленный прожектор. Также на интернет-площадках он приобрел 30 технических средств и отправил представителю террористической организации, после чего консультировал их по сборке оборудования.

На допросе гражданская жена Ревина рассказала, что он придерживался оппозиционных взглядов и высказывался против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Вскоре после задержания он рассказал, что понимал о грозящем за сотрудничество с террористами наказании.

Суд приговорил его 24 годам колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме. Также ему назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российский изобретатель предстанет перед судом за переданный «Азову» прожектор от дронов.