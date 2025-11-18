Российский изобретатель предстанет перед судом за переданный «Азову» прожектор от дронов

Курский изобретатель пойдет под суд за подаренный «Азову» прожектор

Курский предприниматель и изобретатель Виталий Ревин (внесен в России в перечень террористов) предстанет перед судом по уголовному делу о госизмене и финансировании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, 46-летний обвиняемый по своей инициативе связался с представителями украинского полка Азов (запрещенная в России террористическая организация) и предложил спроектированный им зенитный прожектор для обнаружения подлетающих к Киеву российских дронов. Изобретение, сделанное из заказанных в Китае комплектующих, он переправил на Украину посылкой через Литву.

На допросе гражданская жена Ревина рассказала, что он придерживался оппозиционных взглядов и высказывался против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Вскоре после задержания он рассказал, что понимал о грозящем за сотрудничество с террористами наказании.

«Да, я знал, что полк "Азов" является в РФ террористической организацией и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону РФ», — сказал Виталий Ревин следователям.