Силовые структуры
09:24, 18 ноября 2025Силовые структуры

Российский изобретатель предстанет перед судом за переданный «Азову» прожектор от дронов

Курский изобретатель пойдет под суд за подаренный «Азову» прожектор
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Курский предприниматель и изобретатель Виталий Ревин (внесен в России в перечень террористов) предстанет перед судом по уголовному делу о госизмене и финансировании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, 46-летний обвиняемый по своей инициативе связался с представителями украинского полка Азов (запрещенная в России террористическая организация) и предложил спроектированный им зенитный прожектор для обнаружения подлетающих к Киеву российских дронов. Изобретение, сделанное из заказанных в Китае комплектующих, он переправил на Украину посылкой через Литву.

На допросе гражданская жена Ревина рассказала, что он придерживался оппозиционных взглядов и высказывался против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Вскоре после задержания он рассказал, что понимал о грозящем за сотрудничество с террористами наказании.

«Да, я знал, что полк "Азов" является в РФ террористической организацией и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону РФ», — сказал Виталий Ревин следователям.

