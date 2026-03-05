Живущий в Израиле Шац пошутил о конфликте с Ираном

Шац, живущий в Израиле, пошутил о жизни в стране во время конфликта с Ираном

Комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Израиль, пошутил о жизни в стране во время военной операции против Ирана. Пост об этом он написал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Иногда во время войны возникают странные практические вопросы. Например: нужно ли класть в тревожный чемоданчик антидепрессанты — или тогда он уже перестает быть тревожным? Нужно ли после сирены надевать чистое белье — или это снижает шансы, что тебя найдут в завалах?» — поиронизировал Шац.

Он также в шутку задался вопросом, почему юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), также живущий в Израиле, всегда вовремя уезжает из страны.

28 февраля Израиль и США начали совместную операцию против Ирана. Среди прочих, целями стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции. Позднее Иран стал атаковать Израиль в ответ, а также наносить удары по американским военным базам в в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.