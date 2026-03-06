Иран начал новую атаку на Тель-Авив

КСИР объявил о 21-й волне ударов по Тель-Авиву

Иран начал новую волну ракетных ударов по Тель-Авиву. Об этом сообщает арабоязычный Telegram-канал NAYA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Запуск 21-й волны ракет в направлении Тель-Авива», — сказано в публикации. Другие подробности атаки пока не раскрываются.

Ранее Объединенный штаб боевого командования Вооруженных сил Ирана («Хатам аль-Анбия») заявил, что атаки на объекты США и Израиля в ближайшие дни станут более интенсивными и масштабными.

До этого глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер сообщил, что в результате ответных ударов Ирана пострадали 12 стран.

