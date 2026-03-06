Реклама

Иран пообещал более масштабные и интенсивные атаки

Tasnim: Иран заявил, что атаки по объектам США и Израиля станут интенсивнее
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Атаки Ирана на объекты США и Израиля в ближайшие дни станут более интенсивными и масштабными. Об этом сообщил Объединенный штаб боевого командования Вооруженных сил Ирана («Хатам аль-Анбия»), передает агентство Tasnim в Telegram.

«В ближайшие дни атаки Ирана по позициям врагов станут более интенсивными и масштабными», — сказано в сообщении.

Также Иран сообщил об ударах по авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля Рамат Давид и радиолокационному комплексу Мерон на севере страны. Кроме того, иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали американскую базу в Кувейте и штаб США.

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер заявил, что в результате ответных ударов Ирана пострадали 12 стран.

