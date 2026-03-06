Реклама

Мир
03:42, 6 марта 2026Мир

Подсчитано количество пострадавших от ответных ударов Ирана стран

Глава CENTCOM Купер заявил, что от ответных ударов Ирана пострадали 12 стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В результате ответных ударов Ирана пострадали 12 стран. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер, пресс-конференция с его участием опубликована в аккаунте Министерства Войны США в соцсети X.

Военачальник не стал перечислять эти государства. Он лишь отметил, что руководство стран «не слишком довольно» действиями Тегерана.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. В свою очередь, Иран нанес ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу.

