Экономика
08:42, 6 марта 2026Экономика

Клещи в России проснутся раньше обычного

В 2026 году сезон активности клещей в России может начаться раньше обычного
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2026 году клещи в России могут проснуться раньше обычного. С чем это связано, «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент ПНИПУ Екатерина Баньковская.

Паразиты активизируются весной, когда почва прогревается до плюс 1-5 градусов. В южных регионах России клещи пробуждаются в апреле, в средней полосе — в мае, к концу весны это волна достигает Сибирь и Урал. Однако в 2026 году первые сообщения об укусах начали поступать в начале марта. К концу месяца клещи могут проснуться в центральных регионах, на Урале и в Сибири, если к этому времени там сойдет снег и установится теплая погода.

Раннее пробуждение клещей специалисты связывают с изменением климата. Так, в Архангельской области за последние десятилетия среднегодовая температура поднялась с плюс 0,7 градуса до плюс 2 градусов. Заболеваемость клещевым энцефалитом за эти годы выросла втрое. При этом эксперты отмечают, что более мягкие зимы облегчают течение заболевания, тогда как в суровом климате процветают более опасные штаммы вируса.

Помимо глобального потепления, раннему появлению паразитов способствует снежная зима. Толстый снежный покров служит теплоизоляцией зимующим в опавшей листве клещам, благодаря этому температура под снегом даже при сильных морозах может оставаться около нуля.

Первые случаи укуса клещей Роспотребнадзор зафиксировал уже в начале марта.

