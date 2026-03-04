Реклама

Экономика
08:25, 4 марта 2026

В России проснулись клещи

Роспотребнадзор: Россияне начали жаловаться на клещей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Global Look Press

В медицинские организации начали поступать обращения россиян из-за укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в канале на платформе Max.

3 марта прошло селекторное совещание с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора. В ходе встречи были даны рекомендации по проведению зооэнтомологического мониторинга в связи со скорым таянием снега, способствующим перемещению мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые дома, и пробуждением активности клещей.

Ранее энтомолог Антон Гончаров предупредил, что летом в Москве не ожидается нашествия комаров на фоне аномально снежной зимы, однако жителям столицы стоит подготовиться к большому количеству клещей. По его словам, популяция этих членистоногих может вырасти из-за высоких сугробов.

