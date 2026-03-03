Реклама

Экономика
16:06, 3 марта 2026Экономика

Москву предупредили о нашествии вредителей

Энтомолог Гончаров: Москву может ожидать нашествие клещей и слизней
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летом в Москве не произойдет нашествия комаров на фоне аномально снежной зимы, однако жителям столицы стоит подготовиться к большому количеству клещей и слизней. Об этом предупредил старший научный сотрудник лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Антон Гончаров в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам ученого, высота сугробов влияет на популяцию комаров только косвенно — для размножения этих насекомых важнее погода в период после полного схода снега. При этом комары отлично приспособились к зимовке и могут существовать в различных условиях, в том числе при небольшом количестве снега. В результате популяция комаров всегда примерно одинаковая.

При этом высокие сугробы являются важным условием для размножения клещей, которые прячут потомство под толщей снега. «Если бы не было сильных холодов, тогда этот сезон для клещей был бы вообще идеальным — весной вышло бы большое поголовье. Но из-за морозов оно будет чуть меньше. При этом все равно стоит быть особенно внимательными на природных территориях весной-летом», — отметил Гончаров.

По его словам, зима также была максимально благоприятной для испанских слизней, поэтому владельцам дач стоит опасаться этих вредителей в грядущем сезоне.

Ранее биолог Татьяна Ноздрина предупредила о нашествии ряда насекомых-вредителей на садовых участках в 2026 году.

