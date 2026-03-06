Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:01, 6 марта 2026Экономика

Курсы доллара и евро выросли

ЦБ: Курс доллара на 7-10 марта повышен до 79,15 рубля
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Банк России повысил курс доллара на 7-10 марта до 79,15 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Евро подорожал до 91,8391 рубля, а юань — до 11,4368 рубля.

На 6 марта доллар стоил 78,19 рубля. Что касается валют Китая и ЕС, то котировки составляли 90,7926 и 11,3486 рубля соответственно.

Ранее сообщалось, что 6 марта в первой половине дня курс доллара на рынке Forex вплотную приблизился к 80 рублям. На максимуме он доходил до 79,86 рубля.

По мнению аналитика Александра Шнейдермана, если не произойдет внешних шоков, а цены на нефть сорта Brent продолжат восстанавливаться, то в I квартале 2026 года доллар может подешеветь до 72-74 рублей.

Экономист Александр Абрамов полагает, что в настоящее время нет факторов, которые способны ослабить рубль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране

    Россиянка показала парализованное лицо после похода к косметологу

    Акула покусала ныряльщика

    Москвич получил срок за секс с двумя школьницами

    В нейтральной стране задумали повысить налоги ради закупок американских истребителей

    Зеленский приехал на Донбасс

    Онколог опроверг миф о срочности лечения рака

    Самолет рухнул во двор жилого дома в США

    Стало известно об атаке на нефтяной танкер в Персидском заливе

    В Совфеде назвали достигнутую Ираном в конфликте с США цель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok