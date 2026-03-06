Курсы доллара и евро выросли

ЦБ: Курс доллара на 7-10 марта повышен до 79,15 рубля

Банк России повысил курс доллара на 7-10 марта до 79,15 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Евро подорожал до 91,8391 рубля, а юань — до 11,4368 рубля.

На 6 марта доллар стоил 78,19 рубля. Что касается валют Китая и ЕС, то котировки составляли 90,7926 и 11,3486 рубля соответственно.

Ранее сообщалось, что 6 марта в первой половине дня курс доллара на рынке Forex вплотную приблизился к 80 рублям. На максимуме он доходил до 79,86 рубля.

По мнению аналитика Александра Шнейдермана, если не произойдет внешних шоков, а цены на нефть сорта Brent продолжат восстанавливаться, то в I квартале 2026 года доллар может подешеветь до 72-74 рублей.

Экономист Александр Абрамов полагает, что в настоящее время нет факторов, которые способны ослабить рубль.