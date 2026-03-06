Реклама

11:02, 6 марта 2026Экономика

Курс доллара приблизился к 80 рублям

Курс доллара на Forex впервые за два месяца приблизился к 80 рублям
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В первой половине дня пятницы, 6 марта, курс доллара на рынке Forex вплотную приблизился к 80 рублям. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На максимуме он доходил до 79,86 рубля. В последний раз на таком уровне он находился 9 января, то есть почти два месяца назад. Курс евро превысил 92 рубля.

Курс юаня на Мосбирже подошел к 11,5 рубля, достигнув максимума с 19 декабря прошлого года.

Такая динамика наблюдается на фоне четырехкратного сокращения продаж валюты Банком России. Из-за грядущего пересмотра бюджетного правила Минфин прекратил передачу регулятору средств для продаже на бирже.

C 6 февраля по 5 марта продажи составляли 16,52 миллиарда рублей, но теперь они опустились до 4,62 миллиарда. Такая сумма связана с операциями Банка России для компенсации вложения средств Фонда национального состояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы во втором полугодии 2025 года.

