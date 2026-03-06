Реклама

Москалькова назвала число удерживаемых на Украине жителей Курской области

Москалькова: Украина удерживает еще семь жителей Курской области
Никита Абрамов
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Украина продолжает удерживать еще семерых жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, сегодня продолжают удерживаться еще семь человек на территории Украины», — сказала она.

По ее словам, трое курян находятся в пункте временного размещения, а еще четверо размещены у родственников. Каких-либо других подробностей омбудсмен не озвучила.

6 марта стало известно, что с территории Украины вернули троих жителей Курской области. Одного удалось вернуть утром, а затем появилась информация, что еще двое — бабушка и внучка — направляются в сторону Курской области.

