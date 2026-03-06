Стало известно о возвращении удерживаемых на Украине троих жителей Курской области

Троих жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине, удалось вернуть домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
«Напомним, сегодня днем удалось вернуть одного курянина, однако по итогам непростых переговоров с противоположной стороной уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой удалось договориться о возвращении еще двух курян домой», — говорится в сообщении.
На данный момент бабушка и внучка, о возвращении которых получилось договориться, направляются в сторону Курской области.
Ранее Москалькова заявила, что жители Курской области, которых удерживают в городе Сумы, нуждаются в медицинской помощи. Она также пояснила, что Москва продолжает бороться за возвращение курян.