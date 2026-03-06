Реклама

18:42, 6 марта 2026

Стало известно о возвращении удерживаемых на Украине троих жителей Курской области

Троих жителей Курской области, удерживаемых ранее на Украине, удалось вернуть
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Троих жителей Курской области, которых ранее удерживали на Украине, удалось вернуть домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«Напомним, сегодня днем удалось вернуть одного курянина, однако по итогам непростых переговоров с противоположной стороной уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой удалось договориться о возвращении еще двух курян домой», — говорится в сообщении.

На данный момент бабушка и внучка, о возвращении которых получилось договориться, направляются в сторону Курской области.

Ранее Москалькова заявила, что жители Курской области, которых удерживают в городе Сумы, нуждаются в медицинской помощи. Она также пояснила, что Москва продолжает бороться за возвращение курян.

