Москалькова сообщила подробности об удерживаемых на Украине жителях Курской области

Москалькова: Куряне, удерживаемые в Сумах, нуждаются в медицинской помощи

Жители Курской области, которых удерживают в городе Сумы, нуждаются в медицинской помощи. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит РИА Новости.

Она пояснила, что Москва продолжает бороться за возвращение десяти курян, которых удерживают в украинском городе.

«Люди в основном зрелого возраста и пожилого, в том числе требующие и медицинской помощи. Их родственники сообщают, что питание, которым их обеспечивают, ненадлежащего уровня», — сказала омбудсмен, отметив, что ей присылали фотографии еды.

Ранее Москалькова заявила, что среди удерживаемых на Украине десяти жителей Курской области нет детей. По словам омбудсмена, на данный момент ведется работа по тому, чтобы убедить украинскую сторону вернуть мирных россиян без всяких условий.